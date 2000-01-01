Блок Мастер | завод керамзитобетонных блоков в белгороде! цена от производителя!
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Завод керамзитобетонных блоков в Белгороде!
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Доставка
Мы доставляем керамзитобетонные блоки в любую точку Белгородской области и осуществляем выгрузку манипулятором. Всегда укладываемся в сроки, справляемся с любыми объёмами и дарим подарки при заказе наших блоков.
Цена
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Полный комплект
документов
Наши блоки регулярно проходят проверку качества и соответствия ГОСТу. На каждом объекте проводится экспертиза состава, марки и прочности. Огнеупорность стен из наших блоков подтверждена сертификатами соответствия. Защита от посторонних звуков и плесени протестирована и заверена. При доставке Вы получаете полный пакет документов на керамзитобетонные блоки.

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ПОДРОБНЕЕ
СКЦ-1Р50
Цена от 36 ₽
Цена и характеристики
ПОДРОБНЕЕ
СКЦ-1Р75
Цена от 38 ₽
Цена и характеристики
ПОДРОБНЕЕ
СКЦп-1Р75
Цена от 50 ₽
Цена и характеристики
ПОДРОБНЕЕ
СКЦп-1Р100
Цена от 55 ₽
Цена и характеристики
ПОДРОБНЕЕ
СКЦп-2Р75
Цена от 32 ₽
Цена и характеристики
ПОДРОБНЕЕ
СКЦтп-2Р75
Цена от 28 ₽
Цена и характеристики
ПОДРОБНЕЕ
СКЦтп-2Р100
Цена от 30 ₽
Цена и характеристики
ПОДРОБНЕЕ
СКЦ-2Р50
Цена от 24 ₽
Цена и характеристики
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фактически напрямую с завода,
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0 рублей.
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ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Ваш правильный выбор
для строительства Выбор

ДЫШИТЕ
СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ.
керамзитобетонные блоки —
абсолютно экологически
чистый материал, на нём
никогда не образуются
грибки и паразиты.
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
ТИШИНОЙ.
Даже если ваш дом
находится у трассы
или железной дороги.
Стены из керамзитобетонных блоков —

оставляют шум снаружи.
В ДОМЕ
ВСЕГДА КОМФОРТНО
Тепло в морозы,
прохладно в жару.
ВАШ ДОМ ПРОСТОИТ
ДОЛГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Блок очень прочный,
не гниет, не горит,
не плесневеет, не дает усадку.
МЫ ПОДСКАЖЕМ Расскажите, что собираетесь строить,
и забирайте керамзитобетонные блоки по оптовой цене!
Оставьте контакты, и менеджер свяжется с вами.

Блок Мастер – компания,
заслужившая доверие Доверие

.01
Многолетний опыт работы.
11 лет безупречной репутации компании.
.02
Исправно выполняем заказы.
Более 100 тонн блоков отгружено на сегодняшний день
.03
Поставляем блоки
на дачные участки и котеджные поселки.
.04
Снабжаем объекты
многоэтажного строительства. Более 1 807 этажей возведено в многоэтажных домах

Покупай Онлайн калькулятор
рассчета керамзитобетонных блоков

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ и ЗАКАЗ БЛОКОВ
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ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ СТРОИТЕЛЕЙ Наши партнеры Партнеры

Контакты
Блок Мастер Белгород, ул. Разуменская, д.6, Россия, 308510
тел: +7 910 325 03 25
E-mail: vladimiravilov76@yandex.ru
время работы:
пн-пт с 9:00 до 20:00

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Стеновые керамзитобетонные блоки
СКЦ-1Р50
  • Блоки пустотные
  • Размер В*Ш*Д мм: 390*190*188
  • Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3: 850, 1000, 1150
  • Доставка бесплатная (в любую точку города и района)
Цена: от 36
Цены и размеры
Характеристики
Размер В*Ш*Д Тип Вес, кг Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3 Морозостойкость циклов Цена за 1 шт
390*190*188 Блок пустотный из керамзита 100% 14 850 не менее 25 45
390*190*188 Блок пустотный из керамзита 40% шлак 60% 16 1000 не менее 35 40
390*190*188 Блок пустотный шлак 100% 19 1150 не менее 50 36
Показатель Значение показателя для марки по средней плотности
D400 D450 D500 D550 D600 D700
Средняя плотность в сухом
состоянии, кг/м3 		376-425 426-475 476-525 526-575 576-625 676-725
Класс бетона по прочности
на сжатие 		B1,5
B2,0 		B1,5
B2,0 		B2,0
B2,5 		B2,5 B2,5
B3,5 		B3,5
B5,0
Прочность на сжатие,МПа, не менее 1,08 1,62
2,16 		2,16
2,70 		2,70 2,70
3,78 		3,78
5,40
Марка по морозостойкости F25
F35 		F25
F35 		F25
F35 		F35 F35 F35
Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,18
Усадка, мм/м, не более 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Отпускная влажность, % по массе, не более 25 25 25 25 25 25
Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более 370 370 370 370 370 370
Предельные отклонения от размеров, мм ±3,0-4,0 ±3,0-4,0 ±3,0-4,0 ±3,0-4,0 ±3,0-4,0 ±3,0-4,0
Не забудьте купить
20% скидка
  • Цемент для кладки блоков
  • Мешок 50 кг
  • Специалист рассчитает нужное вам количество.
Цена за один мешок:
325 ₽
Свяжитесь с менеджером, чтобы рассчитать
точную стоимость заказа
или позвоните нам по телефону: +79103250325
Стеновые керамзитобетонные блоки
СКЦ-1Р75
  • Блоки пустотные
  • Размер В*Ш*Д мм: 390*190*188
  • Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3: 950, 1050, 1250
  • Доставка бесплатная (в любую точку города и района)
Цена: от 38
Цены и размеры
Характеристики
Размер В*Ш*Д Тип Вес, кг Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3 Морозостойкость циклов Цена за 1 шт
390*190*188 Блок пустотный из керамзита 100% 15 950 не менее 25 45
390*190*188 Блок пустотный из керамзита 40% шлак 60% 17 1050 не менее 35 40
390*190*188 Блок пустотный шлак 100% 20 1250 не менее 50 36
Показатель Значение показателя для марки по средней плотности
D400 D450 D500 D550 D600 D700
Средняя плотность в сухом
состоянии, кг/м3 		376-425 426-475 476-525 526-575 576-625 676-725
Класс бетона по прочности
на сжатие 		B1,5
B2,0 		B1,5
B2,0 		B2,0
B2,5 		B2,5 B2,5
B3,5 		B3,5
B5,0
Прочность на сжатие,МПа, не менее 1,08 1,62
2,16 		2,16
2,70 		2,70 2,70
3,78 		3,78
5,40
Марка по морозостойкости F25
F35 		F25
F35 		F25
F35 		F35 F35 F35
Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,18
Усадка, мм/м, не более 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Отпускная влажность, % по массе, не более 25 25 25 25 25 25
Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более 370 370 370 370 370 370
Предельные отклонения от размеров, мм ±3,0-4,0 ±3,0-4,0 ±3,0-4,0 ±3,0-4,0 ±3,0-4,0 ±3,0-4,0
Не забудьте купить
20% скидка
  • Цемент для кладки блоков
  • Мешок 50 кг
  • Специалист рассчитает нужное вам количество.
Цена за один мешок:
325 ₽
Свяжитесь с менеджером, чтобы рассчитать
точную стоимость заказа
или позвоните нам по телефону: +79103250325
Стеновые керамзитобетонные блоки
СКЦп-1Р75
  • Блоки полнотелые
  • Размер В*Ш*Д мм: 390*190*188.54
  • Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3: 1250, 1750
  • Доставка бесплатная (в любую точку города и района)
Цена: от 50
Цены и размеры
Характеристики
Размер В*Ш*Д Тип Вес, кг Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3 Морозостойкость циклов Цена за 1 шт
390*190*188.54 Блок полнотелый из керамзита 100% 20 1250 не менее 35 60
390*190*188.54 Блок цокольный полнотелый 28 1750 не менее 50 50
Показатель Значение показателя для марки по средней плотности
D400 D450 D500 D550 D600 D700
Средняя плотность в сухом
состоянии, кг/м3 		376-425 426-475 476-525 526-575 576-625 676-725
Класс бетона по прочности
на сжатие 		B1,5
B2,0 		B1,5
B2,0 		B2,0
B2,5 		B2,5 B2,5
B3,5 		B3,5
B5,0
Прочность на сжатие,МПа, не менее 1,08 1,62
2,16 		2,16
2,70 		2,70 2,70
3,78 		3,78
5,40
Марка по морозостойкости F25
F35 		F25
F35 		F25
F35 		F35 F35 F35
Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,18
Усадка, мм/м, не более 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Отпускная влажность, % по массе, не более 25 25 25 25 25 25
Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более 370 370 370 370 370 370
Предельные отклонения от размеров, мм ±3,0-4,0 ±3,0-4,0 ±3,0-4,0 ±3,0-4,0 ±3,0-4,0 ±3,0-4,0
Не забудьте купить
20% скидка
  • Цемент для кладки блоков
  • Мешок 50 кг
  • Специалист рассчитает нужное вам количество.
Цена за один мешок:
325 ₽
Свяжитесь с менеджером, чтобы рассчитать
точную стоимость заказа
или позвоните нам по телефону: +79103250325
Блок цокольный полнотелый
СКЦп-1Р100
  • Блоки цокольные полнотелые
  • Размер В*Ш*Д мм: 390*190*188.54
  • Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3: 1850
  • Доставка бесплатная (в любую точку города и района)
Цена: от 55
Цены и размеры
Характеристики
Размер В*Ш*Д Тип Вес, кг Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3 Морозостойкость циклов Цена за 1 шт
390*190*188.54 Блок цокольный полнотелый 30 1850 не менее 50 55
Расшифровка перемычки на примере 1ПБ200-15-3,5-700 и её технические характеристики:
1ПБ 200 15 3,5-700

первая цифра - цифровое обозначение типоразмера перемычки.

буквенное обозначение типа перемычки - ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ;

 от 130 до 225 цифровое обозначение номинальной длины перемычки в см,значения округлены до целого числа цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м; цифровое обозначение класса ячеистого бетона по прочности на сжатие - В3,5;
1-й типоразмер (ширина*высота) - 100*250; 2 - ненесущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 2 кН/м); 700 - марка по средней плотности ячеистого бетона - D700;
2-й типоразмер (ширина*высота) - 150*250; 15 - несущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 15 кН/м);
3-й типоразмер (высота*ширина) - 200*250;
4-й типоразмер (высота*ширина) - 250*250;
Не забудьте купить
20% скидка
  • Цемент для кладки блоков
  • Мешок 50 кг
  • Специалист рассчитает нужное вам количество.
Цена за один мешок:
325 ₽
Свяжитесь с менеджером, чтобы рассчитать
точную стоимость заказа
или позвоните нам по телефону: +79103250325
Полублок перегородочный СКЦп-2Р75
  • Полублок перегородочный полнотелый из керамзитобетона 100%
  • Размер В*Ш*Д мм: 390*90*188
  • Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3: 1250
  • Доставка бесплатная (в любую точку города и района)
Цена: от 28
Цены и размеры
Характеристики
Размер В*Ш*Д Тип Вес, кг Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3 Морозостойкость циклов Цена за 1 шт
390*90*188 Блок перегородочный полнотелый из керамзитобетона 100% 18 1250 не менее 50 30
Расшифровка перемычки на примере 1ПБ200-15-3,5-700 и её технические характеристики:
1ПБ 200 15 3,5-700

первая цифра - цифровое обозначение типоразмера перемычки.

буквенное обозначение типа перемычки - ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ;

 от 130 до 225 цифровое обозначение номинальной длины перемычки в см,значения округлены до целого числа цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м; цифровое обозначение класса ячеистого бетона по прочности на сжатие - В3,5;
1-й типоразмер (ширина*высота) - 100*250; 2 - ненесущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 2 кН/м); 700 - марка по средней плотности ячеистого бетона - D700;
2-й типоразмер (ширина*высота) - 150*250; 15 - несущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 15 кН/м);
3-й типоразмер (высота*ширина) - 200*250;
4-й типоразмер (высота*ширина) - 250*250;
Не забудьте купить
20% скидка
  • Цемент для кладки блоков
  • Мешок 50 кг
  • Специалист рассчитает нужное вам количество.
Цена за один мешок:
325 ₽
Свяжитесь с менеджером, чтобы рассчитать
точную стоимость заказа
или позвоните нам по телефону: +79103250325
Полублок цокольный СКЦтп-2Р75
  • Полублок цокольный полнотелый
  • Размер В*Ш*Д мм: 390*90*188
  • Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3: 1800
  • Доставка бесплатная (в любую точку города и района)
Цена: от 26
Цены и размеры
Характеристики
Размер В*Ш*Д Тип Вес, кг Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3 Морозостойкость циклов Цена за 1 шт
390*90*188 Полублок цокольный полнотелый 13 1800 не менее 50 28
Расшифровка перемычки на примере 1ПБ200-15-3,5-700 и её технические характеристики:
1ПБ 200 15 3,5-700

первая цифра - цифровое обозначение типоразмера перемычки.

буквенное обозначение типа перемычки - ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ;

 от 130 до 225 цифровое обозначение номинальной длины перемычки в см,значения округлены до целого числа цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м; цифровое обозначение класса ячеистого бетона по прочности на сжатие - В3,5;
1-й типоразмер (ширина*высота) - 100*250; 2 - ненесущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 2 кН/м); 700 - марка по средней плотности ячеистого бетона - D700;
2-й типоразмер (ширина*высота) - 150*250; 15 - несущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 15 кН/м);
3-й типоразмер (высота*ширина) - 200*250;
4-й типоразмер (высота*ширина) - 250*250;
Не забудьте купить
20% скидка
  • Цемент для кладки блоков
  • Мешок 50 кг
  • Специалист рассчитает нужное вам количество.
Цена за один мешок:
325 ₽
Свяжитесь с менеджером, чтобы рассчитать
точную стоимость заказа
или позвоните нам по телефону: +79103250325
Полублок цокольный СКЦтп-2Р100
  • Полублок цокольный полнотелый
  • Размер В*Ш*Д мм: 390*90*188
  • Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3: 1750
  • Доставка бесплатная (в любую точку города и района)
Цена: от 26
Цены и размеры
Характеристики
Размер В*Ш*Д Тип Вес, кг Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3 Морозостойкость циклов Цена за 1 шт
390*90*188 Полублок цокольный полнотелый 14 1750 не менее 50 28
Расшифровка перемычки на примере 1ПБ200-15-3,5-700 и её технические характеристики:
1ПБ 200 15 3,5-700

первая цифра - цифровое обозначение типоразмера перемычки.

буквенное обозначение типа перемычки - ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ;

 от 130 до 225 цифровое обозначение номинальной длины перемычки в см,значения округлены до целого числа цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м; цифровое обозначение класса ячеистого бетона по прочности на сжатие - В3,5;
1-й типоразмер (ширина*высота) - 100*250; 2 - ненесущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 2 кН/м); 700 - марка по средней плотности ячеистого бетона - D700;
2-й типоразмер (ширина*высота) - 150*250; 15 - несущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 15 кН/м);
3-й типоразмер (высота*ширина) - 200*250;
4-й типоразмер (высота*ширина) - 250*250;
Не забудьте купить
20% скидка
  • Цемент для кладки блоков
  • Мешок 50 кг
  • Специалист рассчитает нужное вам количество.
Цена за один мешок:
325 ₽
Свяжитесь с менеджером, чтобы рассчитать
точную стоимость заказа
или позвоните нам по телефону: +79103250325
Полублок перегородочный пустотный
СКЦ-2Р50
  • Полублок перегородочный пустотный
  • Размер В*Ш*Д мм: 390*90*188, 390*120*188
  • Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3: 850, 1000, 1100, 1250, 1350, 1450
  • Доставка бесплатная (в любую точку города и района)
Цена: от 24
Цены и размеры
Характеристики
Размер В*Ш*Д Тип Вес, кг Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3 Морозостойкость циклов Цена за 1 шт
390*90*188 Полублок перегородочный пустотный керамзит 100% 7 850 не менее 35 28
390*120*188 Полублок перегородочный пустотный керамзит 100% 9 1000 не менее 50 34
390*90*188 Полублок перегородочный пустотный керамзит 40% шлак 80% 9 1100 не менее 35 26
390*120*188 Полублок перегородочный пустотный керамзит 40% шлак 80% 11 1250 не менее 50 32
390*90*188 Полублок перегородочный пустотный 11 1350 не менее 50 24
390*120*188 Полублок перегородочный пустотный 13 1450 не менее 50 28
Расшифровка перемычки на примере 1ПБ200-15-3,5-700 и её технические характеристики:
1ПБ 200 15 3,5-700

первая цифра - цифровое обозначение типоразмера перемычки.

буквенное обозначение типа перемычки - ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ;

 от 130 до 225 цифровое обозначение номинальной длины перемычки в см,значения округлены до целого числа цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м; цифровое обозначение класса ячеистого бетона по прочности на сжатие - В3,5;
1-й типоразмер (ширина*высота) - 100*250; 2 - ненесущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 2 кН/м); 700 - марка по средней плотности ячеистого бетона - D700;
2-й типоразмер (ширина*высота) - 150*250; 15 - несущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 15 кН/м);
3-й типоразмер (высота*ширина) - 200*250;
4-й типоразмер (высота*ширина) - 250*250;
Не забудьте купить
20% скидка
  • Цемент для кладки блоков
  • Мешок 50 кг
  • Специалист рассчитает нужное вам количество.
Цена за один мешок:
325 ₽
Свяжитесь с менеджером, чтобы рассчитать
точную стоимость заказа
или позвоните нам по телефону: +79103250325
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