|Размер В*Ш*Д
|Тип
|Вес, кг
|Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3
|Морозостойкость циклов
|Цена за 1 шт
|390*190*188
|Блок пустотный из керамзита 100%
|14
|850
|не менее 25
|45
|390*190*188
|Блок пустотный из керамзита 40% шлак 60%
|16
|1000
|не менее 35
|40
|390*190*188
|Блок пустотный шлак 100%
|19
|1150
|не менее 50
|36
|Показатель
|Значение показателя для марки по средней плотности
|D400
|D450
|D500
|D550
|D600
|D700
|
Средняя плотность в сухом
состоянии, кг/м3
|376-425
|426-475
|476-525
|526-575
|576-625
|676-725
|
Класс бетона по прочности
на сжатие
|
B1,5
B2,0
|
B1,5
B2,0
|
B2,0
B2,5
|B2,5
|
B2,5
B3,5
|
B3,5
B5,0
|Прочность на сжатие,МПа, не менее
|1,08
|
1,62
2,16
|
2,16
2,70
|2,70
|
2,70
3,78
|
3,78
5,40
|Марка по морозостойкости
|
F25
F35
|
F25
F35
|
F25
F35
|F35
|F35
|F35
|Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С)
|0,10
|0,11
|0,12
|0,13
|0,14
|0,18
|Усадка, мм/м, не более
|0,5
|0,5
|0,5
|0,5
|0,5
|0,5
|Отпускная влажность, % по массе, не более
|25
|25
|25
|25
|25
|25
|Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более
|370
|370
|370
|370
|370
|370
|Предельные отклонения от размеров, мм
|±3,0-4,0
|±3,0-4,0
|±3,0-4,0
|±3,0-4,0
|±3,0-4,0
|±3,0-4,0
|Размер В*Ш*Д
|Тип
|Вес, кг
|Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3
|Морозостойкость циклов
|Цена за 1 шт
|390*190*188
|Блок пустотный из керамзита 100%
|15
|950
|не менее 25
|45
|390*190*188
|Блок пустотный из керамзита 40% шлак 60%
|17
|1050
|не менее 35
|40
|390*190*188
|Блок пустотный шлак 100%
|20
|1250
|не менее 50
|36
|Показатель
|Значение показателя для марки по средней плотности
|D400
|D450
|D500
|D550
|D600
|D700
|
Средняя плотность в сухом
состоянии, кг/м3
|376-425
|426-475
|476-525
|526-575
|576-625
|676-725
|
Класс бетона по прочности
на сжатие
|
B1,5
B2,0
|
B1,5
B2,0
|
B2,0
B2,5
|B2,5
|
B2,5
B3,5
|
B3,5
B5,0
|Прочность на сжатие,МПа, не менее
|1,08
|
1,62
2,16
|
2,16
2,70
|2,70
|
2,70
3,78
|
3,78
5,40
|Марка по морозостойкости
|
F25
F35
|
F25
F35
|
F25
F35
|F35
|F35
|F35
|Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С)
|0,10
|0,11
|0,12
|0,13
|0,14
|0,18
|Усадка, мм/м, не более
|0,5
|0,5
|0,5
|0,5
|0,5
|0,5
|Отпускная влажность, % по массе, не более
|25
|25
|25
|25
|25
|25
|Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более
|370
|370
|370
|370
|370
|370
|Предельные отклонения от размеров, мм
|±3,0-4,0
|±3,0-4,0
|±3,0-4,0
|±3,0-4,0
|±3,0-4,0
|±3,0-4,0
|Размер В*Ш*Д
|Тип
|Вес, кг
|Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3
|Морозостойкость циклов
|Цена за 1 шт
|390*190*188.54
|Блок полнотелый из керамзита 100%
|20
|1250
|не менее 35
|60
|390*190*188.54
|Блок цокольный полнотелый
|28
|1750
|не менее 50
|50
|Показатель
|Значение показателя для марки по средней плотности
|D400
|D450
|D500
|D550
|D600
|D700
|
Средняя плотность в сухом
состоянии, кг/м3
|376-425
|426-475
|476-525
|526-575
|576-625
|676-725
|
Класс бетона по прочности
на сжатие
|
B1,5
B2,0
|
B1,5
B2,0
|
B2,0
B2,5
|B2,5
|
B2,5
B3,5
|
B3,5
B5,0
|Прочность на сжатие,МПа, не менее
|1,08
|
1,62
2,16
|
2,16
2,70
|2,70
|
2,70
3,78
|
3,78
5,40
|Марка по морозостойкости
|
F25
F35
|
F25
F35
|
F25
F35
|F35
|F35
|F35
|Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С)
|0,10
|0,11
|0,12
|0,13
|0,14
|0,18
|Усадка, мм/м, не более
|0,5
|0,5
|0,5
|0,5
|0,5
|0,5
|Отпускная влажность, % по массе, не более
|25
|25
|25
|25
|25
|25
|Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более
|370
|370
|370
|370
|370
|370
|Предельные отклонения от размеров, мм
|±3,0-4,0
|±3,0-4,0
|±3,0-4,0
|±3,0-4,0
|±3,0-4,0
|±3,0-4,0
|Размер В*Ш*Д
|Тип
|Вес, кг
|Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3
|Морозостойкость циклов
|Цена за 1 шт
|390*190*188.54
|Блок цокольный полнотелый
|30
|1850
|не менее 50
|55
|Расшифровка перемычки на примере 1ПБ200-15-3,5-700 и её технические характеристики:
|1ПБ
|200
|15
|3,5-700
|
первая цифра - цифровое обозначение типоразмера перемычки.
буквенное обозначение типа перемычки - ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ;
|от 130 до 225 цифровое обозначение номинальной длины перемычки в см,значения округлены до целого числа
|цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м;
|цифровое обозначение класса ячеистого бетона по прочности на сжатие - В3,5;
|1-й типоразмер (ширина*высота) - 100*250;
|2 - ненесущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 2 кН/м);
|700 - марка по средней плотности ячеистого бетона - D700;
|2-й типоразмер (ширина*высота) - 150*250;
|15 - несущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 15 кН/м);
|3-й типоразмер (высота*ширина) - 200*250;
|4-й типоразмер (высота*ширина) - 250*250;
|Размер В*Ш*Д
|Тип
|Вес, кг
|Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3
|Морозостойкость циклов
|Цена за 1 шт
|390*90*188
|Блок перегородочный полнотелый из керамзитобетона 100%
|18
|1250
|не менее 50
|30
|Расшифровка перемычки на примере 1ПБ200-15-3,5-700 и её технические характеристики:
|1ПБ
|200
|15
|3,5-700
|
первая цифра - цифровое обозначение типоразмера перемычки.
буквенное обозначение типа перемычки - ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ;
|от 130 до 225 цифровое обозначение номинальной длины перемычки в см,значения округлены до целого числа
|цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м;
|цифровое обозначение класса ячеистого бетона по прочности на сжатие - В3,5;
|1-й типоразмер (ширина*высота) - 100*250;
|2 - ненесущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 2 кН/м);
|700 - марка по средней плотности ячеистого бетона - D700;
|2-й типоразмер (ширина*высота) - 150*250;
|15 - несущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 15 кН/м);
|3-й типоразмер (высота*ширина) - 200*250;
|4-й типоразмер (высота*ширина) - 250*250;
|Размер В*Ш*Д
|Тип
|Вес, кг
|Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3
|Морозостойкость циклов
|Цена за 1 шт
|390*90*188
|Полублок цокольный полнотелый
|13
|1800
|не менее 50
|28
|Расшифровка перемычки на примере 1ПБ200-15-3,5-700 и её технические характеристики:
|1ПБ
|200
|15
|3,5-700
|
первая цифра - цифровое обозначение типоразмера перемычки.
буквенное обозначение типа перемычки - ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ;
|от 130 до 225 цифровое обозначение номинальной длины перемычки в см,значения округлены до целого числа
|цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м;
|цифровое обозначение класса ячеистого бетона по прочности на сжатие - В3,5;
|1-й типоразмер (ширина*высота) - 100*250;
|2 - ненесущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 2 кН/м);
|700 - марка по средней плотности ячеистого бетона - D700;
|2-й типоразмер (ширина*высота) - 150*250;
|15 - несущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 15 кН/м);
|3-й типоразмер (высота*ширина) - 200*250;
|4-й типоразмер (высота*ширина) - 250*250;
|Размер В*Ш*Д
|Тип
|Вес, кг
|Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3
|Морозостойкость циклов
|Цена за 1 шт
|390*90*188
|Полублок цокольный полнотелый
|14
|1750
|не менее 50
|28
|Расшифровка перемычки на примере 1ПБ200-15-3,5-700 и её технические характеристики:
|1ПБ
|200
|15
|3,5-700
|
первая цифра - цифровое обозначение типоразмера перемычки.
буквенное обозначение типа перемычки - ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ;
|от 130 до 225 цифровое обозначение номинальной длины перемычки в см,значения округлены до целого числа
|цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м;
|цифровое обозначение класса ячеистого бетона по прочности на сжатие - В3,5;
|1-й типоразмер (ширина*высота) - 100*250;
|2 - ненесущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 2 кН/м);
|700 - марка по средней плотности ячеистого бетона - D700;
|2-й типоразмер (ширина*высота) - 150*250;
|15 - несущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 15 кН/м);
|3-й типоразмер (высота*ширина) - 200*250;
|4-й типоразмер (высота*ширина) - 250*250;
|Размер В*Ш*Д
|Тип
|Вес, кг
|Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3
|Морозостойкость циклов
|Цена за 1 шт
|390*90*188
|Полублок перегородочный пустотный керамзит 100%
|7
|850
|не менее 35
|28
|390*120*188
|Полублок перегородочный пустотный керамзит 100%
|9
|1000
|не менее 50
|34
|390*90*188
|Полублок перегородочный пустотный керамзит 40% шлак 80%
|9
|1100
|не менее 35
|26
|390*120*188
|Полублок перегородочный пустотный керамзит 40% шлак 80%
|11
|1250
|не менее 50
|32
|390*90*188
|Полублок перегородочный пустотный
|11
|1350
|не менее 50
|24
|390*120*188
|Полублок перегородочный пустотный
|13
|1450
|не менее 50
|28
|Расшифровка перемычки на примере 1ПБ200-15-3,5-700 и её технические характеристики:
|1ПБ
|200
|15
|3,5-700
|
первая цифра - цифровое обозначение типоразмера перемычки.
буквенное обозначение типа перемычки - ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ;
|от 130 до 225 цифровое обозначение номинальной длины перемычки в см,значения округлены до целого числа
|цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м;
|цифровое обозначение класса ячеистого бетона по прочности на сжатие - В3,5;
|1-й типоразмер (ширина*высота) - 100*250;
|2 - ненесущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 2 кН/м);
|700 - марка по средней плотности ячеистого бетона - D700;
|2-й типоразмер (ширина*высота) - 150*250;
|15 - несущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 15 кН/м);
|3-й типоразмер (высота*ширина) - 200*250;
|4-й типоразмер (высота*ширина) - 250*250;